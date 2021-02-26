Keçi çobanı iş adamı oldu! İzmir'de araziye kurdu 'benimki keçi inadı' dedi
İZMİR'de çobanlıktan iş adamlığına uzanan hikaye... Yaşar Bacara, çobanlık yaptığı araziye 28 bin güneş paneli kurdu. Bacara, bu sayede enerji satmaya başlarken yeni hedefi bakın ne...
Bornova Karaçam köyü sakinlerinden Yaşar Bacara, çocukluğunu ve gençliğini keçi çobanlığı yaparak geçirdi. Evin tek erkeği olduğu için askere gitmeden önce keçileri satmak zorunda kaldıklarını belirten Bacara, askerden dönünce farklı iş alanlarında çalışmaya başladı.
Maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadığını ancak her zaman vatana hayırlı hizmetler yapmayı hayal ettiğini söyleyen Bacara, yıllarca çobanlık yaptığı 50 dönümlük araziye ortaklarıyla birlikte 28 bin güneş paneli kurdu.
Bacara, keçi çobanlığından güneşten elde ettiği enerjiyi satan iş adamına dönüşmesini “keçi inadı” olarak yorumladı.
Güneş panellerinin bulunduğu alandaki bir çadırda yıllarca çobanlık yaptığını belirten Bacara, “Şu anda güneş panellerinin olduğu bölgede bir kara çadırda keçi sürüsünün içinde dünyaya geldim. Çocukluk yıllarım, askere gidene kadar dağlarda keçi çobanlığı yaparak geçti. Evin tek erkeğiydim ve askere giderken keçileri satmak durumunda kaldık." diyerek hikayesini anlattı.