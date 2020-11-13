Kebapçıyla anlaşma yapan Muazzez Ersoy ismini polis eşliğinde sildirdi
Muazzez Ersoy, 'isim hakkı üzerinden' sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı mekana avukatlarını gönderdi. Ünlü sanatçı, davayı kazanmasıyla isim ve resimlerini tamamen söktürttü, açıklama yaptı.
Muazzez Ersoy, yıllar önce 'isim hakkı üzerinden' sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı Muazzez Ersoy&Şenol Kolcuoğlu Restoran'daki ortaklarıyla 'Muazzez Ersoy markasının haksız kullanımı' nedeniyle mahkemelik olmuştu. Şarkıcı, avukatlarını gönderdi ve mekandaki tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el koydurttu.
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62 yaşındaki sanatçının avukatları, isminin yer aldığı tabelaları indirirken polis de eşlik etti.
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Muazzez Ersoy'un isim ve fotoğraflarıyla kaplı kebapçı dükkanı avukatların işlemi sonrası böyle görüntülendi.
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Operasyonla ilgili açıklama: Ersoy, "Yeni adıyla Muazzez Ersoy&Neffis Et isimli restoran ile 'sınırlı ölçüde ismimi kullanım iznim' dışında hiçbir ortaklığım ve işletmesel bir bağım yoktur" dedi.
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