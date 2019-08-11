Kebapçı Ali usta 10 aylıkken sahiplendiği kuzuya doğum günü partisi düzenledi
Kebapçı Ali Koçak, 10 aylıkken alıp kesmeye kıyamadığı 'Sultan' isimli kuzusu 1 yaşına girince doğum günü partisi düzenledi.
Ali Koçak, "Bugünde bir yaşına girdi. Ailemizle birlikte ona sürpriz doğum günü düzenledik. Yoncadan yapılan balyaya mum diktik. Onu hiçbir zaman kesmeyi düşünmüyorum. Oda bizim evladımız gibi oldu'' dedi.
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5 Çocuk sahibi olan Koçak, Sultan'ı da altıncı çocuğu yaptı. Koçak, Sultan'ıyla parkta oyun oynadı..
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