Dinazorlar döneminden günüme gelen balık Elazığ'da yakalandı! Kilosu 2 milyon lira...
Keban Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı takıldı. Balığın havyarının ise 2 milyon liraya kadar satıldığı öğrenildi.
Keban Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı takıldı. Balığın havyarının ise 2 milyon liraya kadar satıldığı öğrenildi.
Dinozorlar döneminden günümüze kadar gelen ender canlılardan biri olduğu belirtilen, son zamanlarda Keban Baraj Gölü'nde görülmeye başlanan Sibirya Mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı.
Yaklaşık 4 kilogram ağırlığında olan Mersin balığını balıkçılar pazara getirip tezgahta satışa sundu. 100 yıl kadar yaşayabilen ve ağırlığının yüzde 10’u kadar havyarı olan bu balık, sadece Kızıldeniz ve az tuzlu sularda yetişiyor. Elazığ’da balıkçıların ağına takılan Mersin balığının havyarının 2 milyona kadar satıldığı kaydedildi.
Kış aylarının gelişiyle balık tüketimi ve komşusunun tezgahında yer alan Mersin balığı hakkında bilgi veren balıkçı Ramazan Erdoğan, "Malum soğuk havalar başladı.