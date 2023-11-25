Dinazorlar döneminden günüme gelen balık Elazığ'da yakalandı! Kilosu 2 milyon lira...

Yaklaşık 4 kilogram ağırlığında olan Mersin balığını balıkçılar pazara getirip tezgahta satışa sundu. 100 yıl kadar yaşayabilen ve ağırlığının yüzde 10’u kadar havyarı olan bu balık, sadece Kızıldeniz ve az tuzlu sularda yetişiyor. Elazığ’da balıkçıların ağına takılan Mersin balığının havyarının 2 milyona kadar satıldığı kaydedildi.