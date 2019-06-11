Keanu Reeves'in hayranlarıyla fotoğraf çektirirken dikkat çeken detay
Son filmi John Wick ile milyonlarca kişi tarafından beğenilen filmin yeni serisi ise merakla bekleniyor. Daha önce metroda gizlice çekilen görüntüsüyle kibarlığı ve nazikliği ortaya çıkan, böylelikle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Keanu Reeves, hayranlarına asla dokunmuyor. Reeves hayranlarına dokunarak onları rahatsız etmek istemiyor.
Son filmi John Wick ile milyonlarca kişi tarafından beğenilen filmin yeni serisi ise merakla beklenen filmin başrol oyuncusu kibarlığı ve hayırseverliğiyle tanınan ünlü oyuncu Keanu Reeves'in hayranlarıyla fotoğraf çektirirken temasta bulunmuyor.
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Daha önce metroda inenlere öncelik verip kadınlara da yerini verdiğini gösteren gizlice çekilen görüntüsüyle gönülleri fetheden Reeves, bir kez daha nezaketini kanıtladı.
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54 yaşındaki Kanadalı oyuncunun yıllardır hayranlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarda bir detay dikkat çekti.
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Reeves, yan yana ve sarılarak poz verdiği hayranlarına asla dokunmuyor. Eliyle onların belini kavramıyor.
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