Kazıda ortaya çıktı üzerini örttüler İznik'te inşaat işçileri şaşkına döndü
İZNİK'te tarihi esere, inşaat işçilerinin temel için yaptığı kazı sırasında rastlandı. Mavi branda ile kapatılan eser hakkında tek bir tahmin var.
UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan ve tarihte birçok medeniyete başkentlik yapan Bursa'nın İznik ilçesinde, Yeni Mahalle, Cambaz Sokak'taki bir inşaatın temelinde tarihi eser bulundu.
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Yetkililere haber verilmesi üzerine İznik Müze Müdürlüğü ve polis ekipleri, bölgeye geldi.
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Üzeri mavi branda ile örtülen eserin, mezar odası olduğu tahmin ediliyor.
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Şaşırtan olaydan bu görüntüler kayda geçti:
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