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Kazı çalışmalarında bulundu! 60 basamak aşağıda 2 bin 500 yıllık tarih yatıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kazı çalışmalarında bulundu! 60 basamak aşağıda 2 bin 500 yıllık tarih yatıyor

Harput Mahallesi'nde Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi'nde devam edilen iç kale kazı çalışmalarında bulunan yaklaşık 2 bin 500 yıllık su sarnıcı turizme kazandırılıyor.

Kazı çalışmalarında bulundu! 60 basamak aşağıda 2 bin 500 yıllık tarih yatıyor

Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan M.Ö. 3000 yıllarından itibaren yerleşime başlanan ve 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından surlarla çevrelenen Harput Kalesi’nde Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları 10 yıldır sürüyor.

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Kazı çalışmalarında bulundu! 60 basamak aşağıda 2 bin 500 yıllık tarih yatıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne bulunan kalede, bu süre zarfı içerisinde birçok tarihi yapı ve 100 binden fazla tarihi eser objesi çıkartıldı. 

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Kazı çalışmalarında bulundu! 60 basamak aşağıda 2 bin 500 yıllık tarih yatıyor

Son olarak 700 yıllık metal atölyesi keşfedilen kalede, bulunan 2 bin 500 yıllık su sarnıcı da turizme kazandırılıyor. 

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Kazı çalışmalarında bulundu! 60 basamak aşağıda 2 bin 500 yıllık tarih yatıyor

Demir atölyesinin hemen altında bulunan sarnıca, 60 basamak inildikten sonra ulaşılıyor. Yaz kış ortalama 12 derece sıcaklığa sahip olan sarnıçla ilgili çalışmalar sürüyor. Basamakları restore edilen sarnıcın turizme kazandırılması hedefleniyor.

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