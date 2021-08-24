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Kazdağları Milli Parkı'ndaki orman yangınında son durum! 2 gün sonunda iyi haber

Kazdağları Milli Parkı'ndaki orman yangınında son durum! 2 gün sonunda iyi haber

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'nda dün öğle saatlerinde çıkan çıkan orman yangını sürzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın bugün saat 11.30 itibariyle kontrol altına alındı.

Kazdağları Milli Parkı'ndaki orman yangınında son durum! 2 gün sonunda iyi haber

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'nda dün çıkan orman yangınına müdahale, karadan ve havadan müdahale edildi. Gece havadan söndürme çalışmalarına ara verilirken sabahın ilk ışıkları ile müdahale yeniden başladı. Edremit ilçesinde yerleşim alanlarına uzak bölgede büyüyen yangınla ilgili iyi haber geldi. Yangın saat 11.30 itiblariyle kontrol altına alındı. 

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Kazdağları Milli Parkı'ndaki orman yangınında son durum! 2 gün sonunda iyi haber

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yaklaşık 24 saat önce başlayan yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba harcadı. 

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Kazdağları Milli Parkı'ndaki orman yangınında son durum! 2 gün sonunda iyi haber

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce yerleşim alanlarından uzakta yükselen dumanın fark edilmesinin ardından başlayan çalışmalarda öncelikle helikopter ve uçaklarla havadan müdahalede bulunuldu.

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Kazdağları Milli Parkı'ndaki orman yangınında son durum! 2 gün sonunda iyi haber

Arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle ekiplerin güçlükle ulaşabildiği yangın bölgesinde, iş makineleriyle yol açılarak dün öğleye doğru kara ekipleri de söndürme çalışmasına başladı.

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