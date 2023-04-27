Kazaya müdahale eden itfaiye ve sağlıkçılara başka araç çarptı: 7 kişi yaralı

Kazaya müdahale etmek için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında yolda hızla seyreden Wolkswagen markalı 16 AFK 42 plakalı otomobil, itfaiye erleri ile ve sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulansa çarptı.