Kazara Aşk Seksenler Kefaret'e reytinglerde fark attı! Zirve bakın kimin oldu

Ailelerin on gün içinde evlenmelerini istemeleri, Şimal için bardağı taşıran son damla olur ve söylediği bu yalanı sonlandırmaya karar verir. Ancak Şimal’in her şeyi itiraf etmesi Civan için şirkete elveda etmek demektir. Elbette Civan bunun olmasına izin vermediği Kazara Aşk zirveyi rakibine kaptırdı.