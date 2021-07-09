Kazara Aşk Seksenler Kefaret'e reytinglerde fark attı! Zirve bakın kimin oldu
8 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Seksenler, Kazara Aşk ve Kefaret'i hüsrana uğrattı.
Çağatay'ı yabancı eşi Ameli ile annesi Rukiye arasında geçen kültür çatışması güldüren sahnelerin oluşmasına neden olsa da, şimdi ile 80'li yıllar arasındaki kavram karmaşası anlatıldığı Seksenler reytinglerde dibe çakıldı.
Ailelerin on gün içinde evlenmelerini istemeleri, Şimal için bardağı taşıran son damla olur ve söylediği bu yalanı sonlandırmaya karar verir. Ancak Şimal’in her şeyi itiraf etmesi Civan için şirkete elveda etmek demektir. Elbette Civan bunun olmasına izin vermediği Kazara Aşk zirveyi rakibine kaptırdı.
Sinan ve Zeynep cephesinde sorunlar çözülüyor gibi olsa da Ahmet'in başına gelenler, yine Zeynep'i Ahmet'e yönelttiği Kefaret son bölümüyle reytinglerde beklediği sonucu yakalayamadı.
İşte perşembe günü reytingleri...
10 - Örümcek Adam Örümcek Evreninde (ATV)