Kazara Aşk Seksenler Aşkın Tarifi İkimizin Sırrı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
19 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Aşkın Tarifi, İkimizin Sırrı, Kazara Aşk ve Seksenler'i hüsrana uğrattı.
Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesinin anlatıldığı Seksenler 500. bölümüyle reytinglerde umduğu sonucu yakalamadı. Dizi ilk 10'a giremedi .
Ümit Kantarcılar, Sude Zülal Güler'in başrollerine yer aldığı Kazara Aşk dizi özel bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkarıyor. Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi öneriyor ve ona ortaklık teklifinde bulunuyor. Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini de değiştirdiği Aşkın Tarifi reytinglerde tekrar bölümüyle liste dışı kaldı.
Neva, kızının kaçırılması üzerine Korhan'ın kendine yaptığı kuryelik teklifini kabul etmek zorunda kalır. Kızını kurtarmak için her şeyi göze alan Neva yola çıkar. Alp Karahun ise annesinin ilerleyen hastalığına biz çözüm yolu bulmak zorundadır. Olaylar Neva ile Alp'i karşı karşıya geldiği İkimizin Sırrı tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi.
İşte perşembe günü reytingleri...