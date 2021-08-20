Kazara Aşk Seksenler Aşkın Tarifi İkimizin Sırrı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkarıyor. Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi öneriyor ve ona ortaklık teklifinde bulunuyor. Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini de değiştirdiği Aşkın Tarifi reytinglerde tekrar bölümüyle liste dışı kaldı.