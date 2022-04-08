Kazandığı parayı beğenmedi! O davayı Şükrü Özyıldız kazandı: En yüksek faiz ile ödenecek
34 yaşındaki başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, yapım şirketine açtığı davaya kazandı. Özyıldız'ın alacağı ücret belli oldu.
Şükrü Özyıldız, "Kış Güneşi" adlı dizinin yurtdışında yayınlanan bölümlerinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya'ya açtığı alacak davasından 78 bin lira kazanmıştı.
Özyıldız davanın ardından ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açmıştı.
Özyıldız, yapım şirketinden dizinin yurtdışı gelirlerinden 40 bin dolar daha talep etmişti.
Duruşma dosyasına ulaşan bilirkişi raporunda, Şükrü Özyıldız'ın oynadığı "Kış Güneşi" adlı dizinin 2019 ve 2020 yılları arasındaki geliri belirlendi.