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Kazandığı parayı beğenmedi! O davayı Şükrü Özyıldız kazandı: En yüksek faiz ile ödenecek

Kazandığı parayı beğenmedi! O davayı Şükrü Özyıldız kazandı: En yüksek faiz ile ödenecek

34 yaşındaki başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, yapım şirketine açtığı davaya kazandı. Özyıldız'ın alacağı ücret belli oldu.

Kazandığı parayı beğenmedi! O davayı Şükrü Özyıldız kazandı: En yüksek faiz ile ödenecek

Şükrü Özyıldız, "Kış Güneşi" adlı dizinin yurtdışında yayınlanan bölümlerinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya'ya açtığı alacak davasından 78 bin lira kazanmıştı. 

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Kazandığı parayı beğenmedi! O davayı Şükrü Özyıldız kazandı: En yüksek faiz ile ödenecek

Özyıldız davanın ardından ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açmıştı. 

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Kazandığı parayı beğenmedi! O davayı Şükrü Özyıldız kazandı: En yüksek faiz ile ödenecek

Özyıldız, yapım şirketinden dizinin yurtdışı gelirlerinden 40 bin dolar daha talep etmişti. 

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Kazandığı parayı beğenmedi! O davayı Şükrü Özyıldız kazandı: En yüksek faiz ile ödenecek

Duruşma dosyasına ulaşan bilirkişi raporunda, Şükrü Özyıldız'ın oynadığı "Kış Güneşi" adlı dizinin 2019 ve 2020 yılları arasındaki geliri belirlendi. 

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