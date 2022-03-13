Kazandığı parayı açıkladı! Popstar Abidin'in son halini gören tanıyamadı Tarkan'ın veliahtıydı
2000’li yıllara damgasını vuran 'Popstar' yarışmasıyla büyük bir şöhret yakalayan Abidin Özşahin'in son hali görenleri şaşırttı
Türk televizyonları, 2000'li yılların ilk dönemlerinden itibaren pek çok reality şovu ekranlarına taşımaya başladı. 'BBG'nin (Biri Bizi Gözetliyor) ardından izleyiciler 'Popstar' ile tanıştı.
Sunuculuğunu Haldun Dormen ve Gamze Özçelik'in yaptığı, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer gibi isimlerin de juri koltuğunda oturduğu yarışma reyting rekorları kırdı. Programda yaşanan polemikler ise adeta magazin gündemini belirliyordu. Jüri üyelerinin tartışmaları zaman zaman yarışmanın da önüne geçiyordu.
13 hafta süren yarışmada Abidin ve Firdevs finale kaldı. Türkiye'nin ekranlara kilitlendiği final gecesinde şampiyonu halk SMS ile belirledi. 30 milyon kısa mesaj atıldı ve bu oyların yüzde 52'sini alan Abidin, Türkiye'nin 'Popstar'ı oldu. Şöhretin zirvesini yaşadı, sokakta yürümekte zorlandı. Pek çok kişi onu Tarkan'ın veliahtı olarak gösterdi ama şimdilerde ise bambaşka bir hayatı var.
'Popstar Abidin' olarak ile hayatımıza girdin. Şimdilerde neler yapıyorsun?
Duyunca birçok kişinin şaşırdığı, büyük bir çoğunluğun da takdirini aldığım kendimce, kendi dünyamda yaşamaya devam ediyorum. Ama 'Biz sizi müzisyen yönünüzle tanımıştık' derseniz, son yıllarda müziği hobi gibi yapıp aslında eğitimini aldığım alanda yürümeye devam ediyorum. Biraz güncelleyecek olursak Ankara'da yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya alanlarında kurucusu olduğum iki markanın işlerini yürütüyorum.