Kazandığı parayı açıkladı! Popstar Abidin'in son halini gören tanıyamadı Tarkan'ın veliahtıydı

13 hafta süren yarışmada Abidin ve Firdevs finale kaldı. Türkiye'nin ekranlara kilitlendiği final gecesinde şampiyonu halk SMS ile belirledi. 30 milyon kısa mesaj atıldı ve bu oyların yüzde 52'sini alan Abidin, Türkiye'nin 'Popstar'ı oldu. Şöhretin zirvesini yaşadı, sokakta yürümekte zorlandı. Pek çok kişi onu Tarkan'ın veliahtı olarak gösterdi ama şimdilerde ise bambaşka bir hayatı var.