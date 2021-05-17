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Kazanan canlı yayında açıklandı Survivor'a Aleyna'nın kardeşi Cansu damga vurdu

Kazanan canlı yayında açıklandı Survivor'a Aleyna'nın kardeşi Cansu damga vurdu

Survivor yarışmacılarına Acun Ilıcalı'nın büyük sürprizi ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi damga vurdu.

Kazanan canlı yayında açıklandı Survivor'a Aleyna'nın kardeşi Cansu damga vurdu

Ünlüler ve Gönüllüler olmaktan çıkıp artık kırmızı ve mavi takımlar olarak yarışan Survivor yarışmacıları, geçtiğimiz gün heyecanlı dakikalar yaşadı. Dominik'e Survivor yarışmacılarının aile üyelerinden bir kişi geldi.

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Kazanan canlı yayında açıklandı Survivor'a Aleyna'nın kardeşi Cansu damga vurdu

İki aşamalık olarak oynanacak aile ödülü öncesinde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ailelerinden bir kişiyle oyun öncesinde kısa bir görüşme yaptı. Uzun zamandır uzak kaldıkları, göremedikleri, seslerini duyamadıkları yakınlarını karşısında gören yarışmacılar gözyaşları içinde kaldı.

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Kazanan canlı yayında açıklandı Survivor'a Aleyna'nın kardeşi Cansu damga vurdu

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise iki aile üyesi birden Dominik'e geldi. Survivor Aleyna'nın hem annesi hem de kardeşi Cansu geldi. Aleyna'nın gözyaşları sel oldu.

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Kazanan canlı yayında açıklandı Survivor'a Aleyna'nın kardeşi Cansu damga vurdu

Sıklıkla Survivor'da Aleyna'dan bahsediyordu ama seyirci ilk kez görme şansı elde etti. Aleyna'nın kardeşi, geçirdiği trafik kazası nedeniyle engelli...

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