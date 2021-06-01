Kazakistanlı sporcu iki şişme bebekle evlendi! Gerçek kadınla ilişki için inanılmaz şart
Kazakistanlı vücut geliştirmeni Yuri Tolochko, iki şişme bebekle evlilik yaptı. İlerde gerçek bir insanla sevgili olmak istediğini söyleyen Tolochko, tek şartlı itirafta bulundu.
İngiltere’de şişme bebeklerle düğün organizasyonu düzenleyip evlenen spor eğitmeni görenleri hayrete düşürüyor.
Kazakistanlı Yuri Tolochko Cuma günü FUBAR radyosunda yayınlanan İngiltere merkezli “The Dating Show”a katılarak bomba gibi açıklamalarda bulundu.
Margo ismini verdiği şişme bebek ile sekiz ay çıktıktan sonra kasım ayında evlenen Yuri Tolochko, “Geçmişte yaklaşık yedi yıl gerçek bir insanla ilişkim vardı.” dedi.
Ruhtan etkileniyormuş
Kendini "panseksüel" olarak tanımlayan Tolochko, "imaj"dan "ruh"a kadar her şeyden etkilenebildiğini belirtiyor.