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Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı

Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı

KAZAKİSTAN'da protesto gösterileri sırasında yaşamını yitiren güvenlik gücü sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı

KAZAKİSTAN İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; ülkede yaşanan protesto olaylarında 2 bin 298 kişi gözaltına alındı.

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Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı

Gösteriler sırasında 748 güvenlik personeli yaralandı, 18 güvenlik personeli hayatını kaybetti.

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Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı

Yaşamını yitiren güvenlik personelinden 2'sinin başlarının kesildiği belirtildi.

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Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı

Almatı'da çatışmalar devam ediyor

Kazakistan'ın Almatı kentinde güvenlik güçlerinin binaları tek tek temizlemeye çalıştığı, buralarda zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edildi.

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