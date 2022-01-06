Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı
KAZAKİSTAN'da protesto gösterileri sırasında yaşamını yitiren güvenlik gücü sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.
KAZAKİSTAN İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; ülkede yaşanan protesto olaylarında 2 bin 298 kişi gözaltına alındı.
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Gösteriler sırasında 748 güvenlik personeli yaralandı, 18 güvenlik personeli hayatını kaybetti.
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Yaşamını yitiren güvenlik personelinden 2'sinin başlarının kesildiği belirtildi.
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Almatı'da çatışmalar devam ediyor
Kazakistan'ın Almatı kentinde güvenlik güçlerinin binaları tek tek temizlemeye çalıştığı, buralarda zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edildi.
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