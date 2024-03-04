Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kadın aracına bakıp hüngür hüngür ağladı

“Kadın çok şoka girdi, sürekli arabaya bakıp onu düşünüyordu”

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Büyük bir ses duyduk, yanına koştuk. Araç takla atmıştı. Ardından diğer arabalar durdu ve kadını içeriden çıkarmaya çalıştılar. Sürücü şoktaydı, çok korkmuştu. Sonrasında benzin aktığı için yangın çıkmaması adına aküyü kapattılar.