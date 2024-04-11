Kazada omurgası kırılan genç kız, ameliyatla yürümeye başladı
İzmir'de doğum gününden bir gün önce trafik kazasında omurgası kırılan üniversite öğrencisi Elçin Yiğiter, 19'uncu yaş gününde yapılan ameliyatla yeniden yürümeye başladı.
Karabağlar ilçesinde yaşayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yiğiter, 18 Mart'ta okula gitmek için beklediği durakta, kamyonetin çarpması sonucu devrilen trafik lambası direğinin altında kalarak yaralandı.
Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yiğiter'in omurgasında kırık, çıkık ve kayma tespit edildi.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kamil Sucu ile Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ertan Sevin, hasta için acil ameliyat kararı aldı.
Elçin Yiğiter, 19'uncu yaş gününü kutlayacağı 19 Mart'ta yaklaşık 5 saat süren başarılı bir ameliyat geçirdi.