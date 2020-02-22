Kaza yapıp öldüğü söylenen kafe sahibini eşinin tahrikleriyle eski nişanlısı öldürtmüş
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, motosiklet kazasında yaralandığı söylenerek götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden kafeterya sahibi Mehmet Gülay'ın (39), eşinin eski nişanlısı tarafından tutulan 3 şüpheli tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
Manavgat'ta 31 Ocak akşamı, motosiklet kazasında yaralandığı iddiasıyla eşi ve bir komşusu tarafından devlet hastanesine götürülen kafeterya sahibi Mehmet Gülay, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayın olduğu saatlerde kaza kaydı olmadığını belirleyen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'cinayet' şüphesiyle çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kazanın olduğu ileri sürülen yerden aynı saatlerde 2 kişinin koşarak uzaklaştığını tespit etti.
Olaydan 10 dakika sonra Manavgat'tan ayrılmışlar
Mobese kameralarını da izleyen polis, 3 kişi olduklarını belirlediği şüphelilerin aynı gün otomobille Manavgat'a giriş yaptıklarını, Hacıobası kontrol noktasında durdurulduklarını ve şüphe üzerine kimlik kontrollerinin yapıldığını belirledi. Şüphelilerin, olaydan 10 dakika sonra ise Manavgat'tan ayrıldığı ortaya çıktı. Polis, şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini belirledi.
Takibe alınan şüphelilerden E.A., 18 Şubat Salı günü Kayseri Havalimanı'ndan Gürcistan'a kaçacağı esnada yakalandı. Diğer şüpheliler S.Y. ve E.A. ile kendilerini Manavgat'a getiren otomobilin sahibi de yakalandı. Gözaltına alınan S.Y., E.A. ve E.A. ile adı açıklanmayan araç sahibi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Elinize sağlık güzel iş yaptınız
Şüphelilerden E.A., ifadesinde 1 yıldır tanıdığı Erol Ö.'nün 28 Ocak günü, "Manavgat'ta kuzenim var, kocası ona şiddet uyguluyor ve aldatıyormuş" dediğini, kendisinin de "Biz şahsa bir ayar veririz" yanıtını verdiğini anlattı. Erol Ö.'den 7 bin lira aldığını, arkadaşı E.A.'ya 3 bin lira, S.Y.'ye de 300 lira verildiğini ifade eden E.A., Manavgat'a geldiklerini, Erol Ö.'nün kendilerine ölen kocanın adres bilgilerini WhatsApp mesajı ile gönderdiğini anlattı. E.A. ifadesinde, şunları söyledi: