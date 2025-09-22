Kaza süsüyle cinayet! Doktorun kan donduran planının altından yasak aşk çıktı

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre Olayda araçta bulunan Gülşah Kıyak ve minik Poyraz hayatını kaybederken, yalnızca Serdar Kıyak sağ kurtuldu. Olay ilk etapta "trafik kazası" gibi görünse de, kısa sürede büyük şüpheler doğdu.Kazanın ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı. Doktor Kıyak'ın cep telefonu ve cüzdanıyla sudan çıkması, üzerinin ve saçlarının kuru olması, suya düşen araçtan yüzerek çıktığını söylemesine rağmen kurtarma girişiminde bulunmaması dikkat çekti. Görgü tanıkları ise Kıyak'ın suya hiç girmediğini, kenarda beklediğini anlattı. Bu bulgular, doktorun olaydan önce araçtan inip aracı suya itmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi.