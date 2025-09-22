Kaza süsüyle cinayet! Doktorun kan donduran planının altından yasak aşk çıktı
Samsun'un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobilde karısı ile çocuğu ölen kişi, çıkarıldığı hakimlikçe, "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.Kendi imkanlarıyla sudan çıkan Serdar Kıyak'ın Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olduğu öğrenilmişti. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni ayrıntılar dehşete düşürdü.
12 Eylül günü Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı asistanlarından 33 yaşındaki Doktor Serdar Kıyak, eşi Gülşah Kıyak ve 1 yaşındaki oğlu Poyraz ile otomobiliyle yola çıktı. Kıyak, eşine yol boyunca "kral mezarlarını göstereceğini" söyledi. Ancak otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu.
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre Olayda araçta bulunan Gülşah Kıyak ve minik Poyraz hayatını kaybederken, yalnızca Serdar Kıyak sağ kurtuldu. Olay ilk etapta "trafik kazası" gibi görünse de, kısa sürede büyük şüpheler doğdu.Kazanın ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı. Doktor Kıyak'ın cep telefonu ve cüzdanıyla sudan çıkması, üzerinin ve saçlarının kuru olması, suya düşen araçtan yüzerek çıktığını söylemesine rağmen kurtarma girişiminde bulunmaması dikkat çekti. Görgü tanıkları ise Kıyak'ın suya hiç girmediğini, kenarda beklediğini anlattı. Bu bulgular, doktorun olaydan önce araçtan inip aracı suya itmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi.
SERDAR KIYAK'IN YASAK AŞKI İFADESİNDE ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Serdar Kıyak, aynı hastanede görev yapan psikolog Didem C. ile ilişki yaşadığını itiraf etti. Kıyak, "Eşim Gülşah, 12 Temmuz'da Didem C. ile mesajlaşmalarımı yakaladı ve tartıştık. Boşanmak istedi ama konuşup konuyu kapattık" dedi. Olay günü ise balık restoranına gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Kıyak'ın, "kral mezarlarını göstereceğim" diyerek eşi ve oğlunu Kızılırmak'a yönlendirdiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan mesajlaşmalarda Gülşah Kıyak'ın arkadaşlarına, eşinin 1 yaşındaki oğulları Poyraz'ı kabullenmediğini ve kendisini tehdit ettiğini anlattığı öğrenildi. Kadının "çocuğu istemediği, doğduktan sonra da kabullenmediği" yönündeki mesajları dosyaya girdi. Bu yazışmalar, Serdar Kıyak'ın eşini uzun süredir baskı altında tuttuğunu ve tehdit boyutunda tartışmalar yaşandığını gösterdi.