Kaza da ölenlerin kimlikleri belli oldu! Orhan Şen il il sayıp "3 gün gece yola çıkmayın" uyarısı yaptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. Kazanın nedeninin yoğun sis ve aşırı hız olduğu ortaya çıktı. Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Orhan Şen, 3 gün bu yollarda trafiğe çıkmayın" uyarısı yaptı.