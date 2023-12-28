Kaza da ölenlerin kimlikleri belli oldu! Orhan Şen il il sayıp "3 gün gece yola çıkmayın" uyarısı yaptı
SAKARYA'da 7 aracın karıştığı, 10 kişinin öldüğü kaza sonrası ünlü meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den hayati uyarılar geldi. Pazar gününe kadar yoğun sis görülecek yollara il il sayan Orhan Şen, "3 gün buralarda gece yola çıkmayın" dedi. Öte yandan kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. Kazanın nedeninin yoğun sis ve aşırı hız olduğu ortaya çıktı. Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Orhan Şen, 3 gün bu yollarda trafiğe çıkmayın" uyarısı yaptı.
11 kişinin öldüğü kazayla ilgili meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den çok önemli uyarılar geldi. Kaza yerini inceleyen Orhan Şen, kazanın nedenini anlatıp, yolculuk yapacaklara "çok acil değilse sakın yola çıkmayın" uyarısı yaptı.
Sis ulaşımda en etkili meteorolojik olaydır
11 kişinin öldüğü kaza ile ilgili Prof. Dr. Orhan Şen, "Sis ulaşımda en etkili meteorolojik hadisedir. Birinci etki yolda kayganlığı artırır, ikincisi görüş mesafesi. Tabii sürücü cahilliği bunun üzerinde ve en etkili olanıdır" dedi.
Kazadaki fren izlerine baktım...
"Kazadaki firen izlerine baktım" diyen Orhan Şen, 11 kişinin can vermesine neden olan kazayla ilgili yürek yakan tespitini yaptı: "Takip mesafesinin akıl almaz kısa olduğu anlaşılıyor."