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Kaz Dağları'nı katleden Kanadalı şirket Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi

Kaz Dağları'nı katleden Kanadalı şirket Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi

Kaz Dağları'nda altın madeni kurmaya çalışan Alamos Gold, uluslararası anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi.

Kaz Dağları'nı katleden Kanadalı şirket Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi

Kazdağları’nda kurmaya çalıştığı altın madeni nedeniyle bölgede protesto gösterilerine yol açan ve madeni kurması için gerekli izinleri yenilenmeyen Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi.

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Kaz Dağları'nı katleden Kanadalı şirket Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi

Şirket, Toronto borsasına yaptığı açıklamada, Kazdağları’ndaki Kirazlı altın madeni için ana izinlerin ve yakınlardaki Ağı Dağı ve Çamyurt altın madenleri için bazı izinlerin yenilenmediğini belirtti.

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Kaz Dağları'nı katleden Kanadalı şirket Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi

İhlal İddiası

Türkiye’ye Hollanda’da kurduğu bir iştirak üzerinden yatırım yapan şirket, Ankara’nın Hollanda ile yaptığı ikili yatırım anlaşmasını ihlal ettiğini ve “el koyma, haksız ve adil olmayan muamele” nedeniyle tazminat istediğini belirtti.

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Kaz Dağları'nı katleden Kanadalı şirket Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su John McCluskey, şirketin Türkiye’ye 2010 yılında yatırıma başladığını ifade ederek şöyle konuştu:

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