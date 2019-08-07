Kaz Dağları'nda villası var deniliyor! Gökhan Özoğuz açtı ağzını yumdu gözünü

"Bir anda villa yalanlarıyla gündem?"

Yalan çok kötü bir şey! Yalan iftira daha sert bir şey! İnsan hakkı yemek o inançlı olanlarınızın bildiği üzere en serti! Ülkenin doğasına sahip çıkanlara bir anda villa yalanlarıyla gündem? Ayıp ayıp." dedi.