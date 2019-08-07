Kaz Dağları'nda villası var deniliyor! Gökhan Özoğuz açtı ağzını yumdu gözünü
Son günlerin tartışmalı konusu olan Kaz Dağlar'ında villası olduğu söylenen sanatçı Gökhan Özoğuz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iddialara sert yanıt verdi.
Son günlerde gündeme gelen Kaz Dağları'nda Tarkan ve Gökhan Özoğuz'un bölgede arsa satın aldığı ve villalarının olduğu iddia edildi. Özoğuz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak villa iddialarını yalanladı.
800 dönüm arazi satın aldığı iddiaları
Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan ile Kaz Dağları'nın eteğinde bulunan Bayramiç'te 800 dönüm arazi satın aldığına dair iddialara cevap verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Özoğuz şöyle konuştu: Aaa benim Kaz Dağları'nda Villam mı varmış ah bee keşke ben de bilseydim.
"Bir anda villa yalanlarıyla gündem?"
Yalan çok kötü bir şey! Yalan iftira daha sert bir şey! İnsan hakkı yemek o inançlı olanlarınızın bildiği üzere en serti! Ülkenin doğasına sahip çıkanlara bir anda villa yalanlarıyla gündem? Ayıp ayıp." dedi.
Altın madeni projesine sitem
Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nın civarına yapılacak olan altın madeni projesine şu sözlerle sitem etmişti: Yazıklar olsun! Konu ile alakalı açıklama tamamen projenin devamlılığına hizmet etmesi için yapılmıştır!