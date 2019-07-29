Kaz Dağları'nda siyanürlü altın açıklaması Şahan Gökbakar'ı çileden çıkardı
Bazı basın yayın kuruluşları tarafından Kaz Dağları'nda siyanürle altın arandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu iddialara cevap verdi. Cevabına Şahan Gökbakar'dan ve halktan sert tepki geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Çanakkale’deki altın aramalarına ilişkin, "Maden bölgesi Kaz Dağları’nda değil, Kaz Dağları’na yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi’ndedir. Orman izin sınırları dışında herhangi bir faaliyet söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.
Günlerdir devam eden tartışma sonrası bu açıklama yeterli gelmedi. Bakanlık eleştirilmeye devam etti. Sosyal medyada #KazdaglarinaDokunma etiketi açıldı.
Daha sonra sosyal medyadan 'Kazdağları hepimizin' etiketiyle başlatılan ve birçok CHP'li belediye tarafından da desteklenen Kazdağları'nı koruma girişimi gündem oldu.
Şahan Gökbakar'ın sert tepkisi ise geniş yankı buldu. Gökbakar şöyle dedi:
"Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmış. Demiş ki ‘evet ağaçlar katledildi ama 195 bin değil 13 bin ağaçcık kestik canım. He ayrıca da Kaz dağları değil orası 40 km uzağı… Bakanlığa sorularım: Biz salak mıyız? Göz görüyor bakın bakalım kaç ağaç kesilmiş? Kazdağları ve etrafı kaç km² su kaynaklarına sahip? İstanbul’a su kaç km öteden geliyor? Yahu o bölgedeki köylere su taşıyan nehirler ve kaynaklar kaç km öteden geliyor? 40 km Kaz Dağları ve su kaynakları için, ev ile bakkala olan uzaklık gibi denilebilir… Yani açıkçası bu açıklamayı yapan ve bunu açıklama diye veren zihniyet işte sorun. Açıklama değil itiraf olmuş… Acilen bu Kanadalı şirket defolup gitsin buradan… Kanada’da ormanda bırak siyanürle altını, mangal yaktırmazlar be! Bunu onaylayan ve izin veren kişilerden de hesap sorulsun!"