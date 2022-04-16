Kayyım atanan Flash TV kapandı! Yeni kanalın adı ve logosu bakın ne oldu
Uzun bir aranın ardından Ekim 2021’de yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV’de bomba bir değişiklik yaşandı.
2021 Ekim’de iş insanı Ömer Ziya Göktuğ’un patronluğunda yayın hayatına başlayan Flash TV’de kriz üstüne kriz yaşanmıştı.
Yeni yayın politikası ve logosu ile yayınlarına başlayan Flash TV’de, Ömer Ziya Göktuğ’un kardeşi Mehmet Emin Göktuğ kanalın yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu belirterek olayı yargıya taşıyacağını bildirmişti.
16 Mart’ta kayyım atanan Flash TV, 15 Nisan itibariyle yayın hayatına son verdiğini duyurdu.
Kanaldan yapılan açıklamada, Ömer Ziya Göktuğ’un vefatı sonrası ortakların anlaşmazlığa girdiği ve ulusal yayıncılık lisansının yenilenemeyerek yayınlara son verildiği duyuruldu.