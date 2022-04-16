Kayyım atanan Flash TV kapandı! Yeni kanalın adı ve logosu bakın ne oldu

Yeni yayın politikası ve logosu ile yayınlarına başlayan Flash TV’de, Ömer Ziya Göktuğ’un kardeşi Mehmet Emin Göktuğ kanalın yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu belirterek olayı yargıya taşıyacağını bildirmişti.