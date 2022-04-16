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Kayyım atanan Flash TV kapandı! Yeni kanalın adı ve logosu bakın ne oldu

Kayyım atanan Flash TV kapandı! Yeni kanalın adı ve logosu bakın ne oldu

Uzun bir aranın ardından Ekim 2021’de yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV’de bomba bir değişiklik yaşandı.

Kayyım atanan Flash TV kapandı! Yeni kanalın adı ve logosu bakın ne oldu

2021 Ekim’de iş insanı Ömer Ziya Göktuğ’un patronluğunda yayın hayatına başlayan Flash TV’de kriz üstüne kriz yaşanmıştı. 

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Kayyım atanan Flash TV kapandı! Yeni kanalın adı ve logosu bakın ne oldu

Yeni yayın politikası ve logosu ile yayınlarına başlayan Flash TV’de, Ömer Ziya Göktuğ’un kardeşi Mehmet Emin Göktuğ kanalın yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu belirterek olayı yargıya taşıyacağını bildirmişti.

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Kayyım atanan Flash TV kapandı! Yeni kanalın adı ve logosu bakın ne oldu

16 Mart’ta kayyım atanan Flash TV, 15 Nisan itibariyle yayın hayatına son verdiğini duyurdu.

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Kayyım atanan Flash TV kapandı! Yeni kanalın adı ve logosu bakın ne oldu

Kanaldan yapılan açıklamada, Ömer Ziya Göktuğ’un vefatı sonrası ortakların anlaşmazlığa girdiği ve ulusal yayıncılık lisansının yenilenemeyerek yayınlara son verildiği duyuruldu.

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