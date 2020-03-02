Kayserispor Göztepe maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 70'te Muris Mesanovic kaydetti. Ligde son 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik alan teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, puanını 19'a yükseltti. Ligde 5 maç (3 galibiyet, 2 beraberlik) sonra mağlup olan İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe ise 34 puanda kaldı.
10. dakikada Göztepe atağında ceza sahası dışında topa sert vuran Napoleoni'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
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16. dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında orta sahada topla buluşan Mesanovic, meşin yuvarlağı Kravets'e verdi. Kravets'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top auta çıktı.
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37. dakikada Emre Taşdemir, rakibi Napoleoni'ye ceza sahası ön çizgisine faul yaptı. Serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
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45. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mesanovic, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.
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