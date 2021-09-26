Kayserili gençten büyük başarı! Dünya devi teklifte bulundu: Billboardlara asıldı
KAYSERİ’de illüstrasyon çizimler yapan 27 yaşındaki Yaşar Vurdem, dünyaca ünlü firmadan teklif aldı.
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisans programı öğrencisi olan Yaşar Vurdem, küçük yaştan beri meraklı olduğu çizimleri dijital ortamda 5 yıl önce yapmaya başladı.
Çizim yapımında kendini geliştiren Vurdem, Cem Adrian ve Melek Mosso gibi sanatçıların albüm kapaklarını da hazırladı.
En son dünyaca ünlü sanatçı Billie Eilish’in illüstrasyon çizimini yapan Yaşar Vurdem, sosyal medyada dünyaca ünlü tasarım programı Adobe firmasının dikkatini çekmeyi başardı.
Firma tarafından kendisine ulaşılarak, bu çizimin telif haklarını devretmesi istendi.