BIST 1.385
DOLAR 8,87
EURO 10,43
ALTIN 499,05

Kayserili gençten büyük başarı! Dünya devi teklifte bulundu: Billboardlara asıldı

Kayserili gençten büyük başarı! Dünya devi teklifte bulundu: Billboardlara asıldı

KAYSERİ’de illüstrasyon çizimler yapan 27 yaşındaki Yaşar Vurdem, dünyaca ünlü firmadan teklif aldı.

Kayserili gençten büyük başarı! Dünya devi teklifte bulundu: Billboardlara asıldı

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisans programı öğrencisi olan Yaşar Vurdem, küçük yaştan beri meraklı olduğu çizimleri dijital ortamda 5 yıl önce yapmaya başladı.

113
Kayserili gençten büyük başarı! Dünya devi teklifte bulundu: Billboardlara asıldı

Çizim yapımında kendini geliştiren Vurdem, Cem Adrian ve Melek Mosso gibi sanatçıların albüm kapaklarını da hazırladı.

213
Kayserili gençten büyük başarı! Dünya devi teklifte bulundu: Billboardlara asıldı

En son dünyaca ünlü sanatçı Billie Eilish’in illüstrasyon çizimini yapan Yaşar Vurdem, sosyal medyada dünyaca ünlü tasarım programı Adobe firmasının dikkatini çekmeyi başardı. 

313
Kayserili gençten büyük başarı! Dünya devi teklifte bulundu: Billboardlara asıldı

Firma tarafından kendisine ulaşılarak, bu çizimin telif haklarını devretmesi istendi. 

413