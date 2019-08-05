Kayseri'den evlerden hırsızlık yapan abla kardeş suçüstü yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kayseri'den evlerden hırsızlık yapan abla kardeş suçüstü yakalandı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 4 ayrı hırsızlık dosyasından aranan 2 kız kardeş, bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Kayseri'den evlerden hırsızlık yapan abla kardeş suçüstü yakalandı - Sayfa 1

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Ebru U. (19) ile kardeşi Şeyma U. (17), hırsızlık için girdikleri evden kaçarken polis ekipleri tarafından apartmanda suçüstü yakalandı. Abla ve kardeşin 3 gün önce de 3 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

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Kayseri'den evlerden hırsızlık yapan abla kardeş suçüstü yakalandı - Sayfa 2

Kayseri'de Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Çağrı Apartmanı sakinleri, binadaki dairede hırsızlık yaşandığını ihbar etti.

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Kayseri'den evlerden hırsızlık yapan abla kardeş suçüstü yakalandı - Sayfa 3

Apartmana gelen polis ekipleri, hırsızlık için eve giren daha sonra ise kaçmaya çalışan Ebru U. ve kardeşi Şeyma U.'yu suçüstü yakaladı.

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Kayseri'den evlerden hırsızlık yapan abla kardeş suçüstü yakalandı - Sayfa 4

Yakalanan iki kız kardeşin üzerinde, 1050 TL para, 50 dolar ve 60 Euro para ile hırsızlıkta kullanılan 2 tornavida ele geçirdi.

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