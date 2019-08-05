Kayseri'den evlerden hırsızlık yapan abla kardeş suçüstü yakalandı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Ebru U. (19) ile kardeşi Şeyma U. (17), hırsızlık için girdikleri evden kaçarken polis ekipleri tarafından apartmanda suçüstü yakalandı. Abla ve kardeşin 3 gün önce de 3 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.