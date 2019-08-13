Kayseri'de yıllar sonra evlatlık olduğu öğrendi! Dehşet saçtı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de yıllar sonra evlatlık olduğu öğrendi! Dehşet saçtı

KAYSERİ'de yıllar sonra evlatlık olduğunu öğrenen 33 yaşındaki Muhammed Erdal Doğan, tartıştığı gerçekte yengesi olan üvey annesi 64 yaşındaki İfakat Doğan'ı tabanca ile öldürdükten sonra ayrı silahla intihar etti.

Kayseri'de yıllar sonra evlatlık olduğu öğrendi! Dehşet saçtı - Sayfa 1

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Altınpark Apartmanı’nın 9'uncu katında meydana geldi. Kentte yaşayan Ahmet Doğan 33 yıl önce dünyaya gelen ve 'Muhammed Erdal Doğan' ismini verdikleri çocuğunu, Almanya'da yaşayan ve çocukları olmayan kardeşi Ferhat Doğan'a evlatlık olarak verdi. 

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Kayseri'de yıllar sonra evlatlık olduğu öğrendi! Dehşet saçtı - Sayfa 2

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, amcası Ferhat Doğan ve eşi İfakat Doğan çiftini yıllarca öz ailesi olarak bildi. Geçen yıl Ferhat Doğan'ın kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından Muhammed Erdal Doğan, İfakat Doğan ile birlikte yaşamaya başladı.

Evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı

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Kayseri'de yıllar sonra evlatlık olduğu öğrendi! Dehşet saçtı - Sayfa 3

Yaz tatili için memleketini geldi 
Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Kayseri'de bulunan evlerine geldi. Burada yakınları ile bir araya gelen Muhammed Erdal Doğan'a, ismi öğrenilemeyen bir akrabası gerçekleri anlatarak, öz babasının amcası olarak bildiği Ahmet Doğan'ın olduğunu söyledi. 

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Kayseri'de yıllar sonra evlatlık olduğu öğrendi! Dehşet saçtı - Sayfa 4

Cinnet geçirdi, dehşet saçtı
Bunun üzerine cinnet getiren Muhammed Erdal Doğan, evde bulunan tabanca ile yıllardır annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan'a 5 el ateş etti. Ardından kendi başına tabanca dayayan Muhammed Erdal Doğan, yaşamına son verdi. 

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