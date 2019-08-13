Kayseri'de yıllar sonra evlatlık olduğu öğrendi! Dehşet saçtı

Yaz tatili için memleketini geldi

Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Kayseri'de bulunan evlerine geldi. Burada yakınları ile bir araya gelen Muhammed Erdal Doğan'a, ismi öğrenilemeyen bir akrabası gerçekleri anlatarak, öz babasının amcası olarak bildiği Ahmet Doğan'ın olduğunu söyledi.