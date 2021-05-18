Kayseri'de yetiştirilen Türk somonu iç ve dış piyasaya sunuluyor
KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesindeki kuluçkahane ve büyütme tesislerinde yumurtaları alınan ve 18 aylık yetiştirilme döneminin ardından Yamula Barajı'nda hasadı yapılan Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "2021 yılında başlayan hasatlarla birlikte somon üretiminin 3 bin tonu geçmesi beklenmektedir" dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teşvikleri ile Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kurulan kuluçkahane ve büyütme tesislerinde yumurtaları alınan Türk somonları, Yamula Barajı’ndaki tesislere getiriliyor.
Yamula Barajı’nda 18 aylık yetiştirme döneminin ardından Türk somonları ağlara çekiliyor.
Tonlarca yetiştirilen balıklar iç ve dış piyasaya sunuluyor.
Türk somonu hasadını yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Ağırlıklı olarak Karadeniz'de üretimi gerçekleştirilen Türk somonunda iç sulardaki en önemli üretim merkezlerinin başında Kayseri ve Yamula Barajı gelmektedir. Ülkemizdeki en önemli alabalık üretim merkezlerinden biri olan şehrimizde şimdilerde üretim Türk somonu yetiştiriciliğine dönüşmektedir. Pınarbaşı'nın tertemiz kaynak sularındaki kuluçkahanelerde başlayan somonun hikayesi 18 aylık bir serüvenin ardından Yamula Barajı'nda son bulmaktadır" diye konuştu.