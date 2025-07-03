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Kayseri'de tıra arkadan çarpan sürücü feci şekilde can verdi

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Kayseri'de tıra arkadan çarpan sürücü feci şekilde can verdi

Kayseri'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kayseri'de tıra arkadan çarpan sürücü feci şekilde can verdi - Resim: 1

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 ALU 685 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halindeki 01 UC 969 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Kayseri'de tıra arkadan çarpan sürücü feci şekilde can verdi - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kayseri'de tıra arkadan çarpan sürücü feci şekilde can verdi - Resim: 3

Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan otomobil, itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Kayseri'de tıra arkadan çarpan sürücü feci şekilde can verdi - Resim: 4

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

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