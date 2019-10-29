Kayseri'de TIR ile çarpışan otomobil ikiye bölündü
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde TIR ile çarpışarak, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mehmet Solak, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ'nin Develi ilçesi çevre yolunda meydana gelen kazada; Mehmet Solak yönetimindeki 52 KA 511 plakalı otomobil, Yunus B.'nin kullandığı 06 BB 4405 plakalı TIR ile çarpıştı.
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Kazanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Mehmet Solak ağır yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Solak'ı Develi Devlet Hastanesine kaldırdı.
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Solak, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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