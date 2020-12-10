Kayseri'de taziye ziyaretinde koronavirüse yakalanan hasta: Çok pişmanım

Taziyede dolu insan vardı. 3 gün sonra bende yüksek ateş başladı. Test yaptırdık koronavirüs çıktı. Ben de eşime bulaştırdım. Çocuklarım sağlıkçı, o kadar titizlendiler; ama maalesef virüs bize bulaştı. Yeni yeni aklım başıma geldi. Hala nefes alıp vermede sorun yaşıyorum. Lütfen insanlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysun. Ben çok pişman oldum. Keşke taziyemi telefonla görüntülü arama ile verseydim. İnsanlar açıklanan kurallara uysunlar" diye konuştu.