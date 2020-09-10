Kayseri'de sigara içmek için maskesini çıkaran vatandaş cezadan kurtulamadı

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Cumhuriyet Meydanı’nda başlattığı denetimler sırasında sigara içmek için maskesini takmayan Fatih S. isimli vatandaşa ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.