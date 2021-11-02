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Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti! Korona olunca annelerine baksın demişlerdi

Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti! Korona olunca annelerine baksın demişlerdi

KAYSERİ'de koronavirüse yakalanan ailenin 83 yaşındaki anneleri Gümüş Bozkurt'a tuttukları Rus bakıcının yaptıkları vicdanları sızlattı... O Rus bakıcının geçmişteki hastaları kalp krizinden ölmüş...

Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti! Korona olunca annelerine baksın demişlerdi

Kayseri'de geçirdiği menüsküs ameliyatı sonrası hastane enfeksiyonu kaparak yatalak olan Gümüş Bozkurt'un (83) torunu Kübra Kolkıran, yakalandığı koronavirüsü, ailesi ve teyzelerine de bulaştırdı.

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Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti! Korona olunca annelerine baksın demişlerdi

Gümüş Bozkurt tek başına yaşamasına rağmen evleri yakın olduğu için her gün gidip bakımını yapan çocukları da hastalığı annelerine bulaştırma korkusuyla, yurt dışındaki tanıdıklarının tavsiyesiyle, Rus uyruklu Maya Karimova'yı bakıcı olarak tuttu.

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Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti! Korona olunca annelerine baksın demişlerdi

Görüntülü aradıklarında annelerinin iyi olduğunu söyledi

Bozkurt'un çocukları, telefonla görüntülü olarak aradıklarında, "Anneniz çok iyi. Yemeklerini yiyor" yanıtları veren Karimova, karantinalarının bitmesinin ardından da bir süre daha eve gelmemelerini hastalığı tamamen atlatıp öyle gelmelerini söyledi.

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Kayseri'de Rus bakıcı dehşeti! Korona olunca annelerine baksın demişlerdi

Eve döndüklerinde annelerini tanıyamadılar

15 gün sonra eve giden çocukları, Gümüş Bozkurt'un 15 kilo verdiğini ve adeta iğne-ipliğe döndüğünü gördü. Bakıcının tatlı diline inanan aile, Gümüş Bozkurt'un hiç konuşmamaya başladığını ve çok zayıfladığını görünce şüphelendi. Bunun üzerine Kübra Kolkıran eve kamera yerleştirince, korkunç gerçek ortaya çıktı.

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