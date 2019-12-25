Kayseri'de okullar tatil mi valilik 25 Aralık tatil açıklaması yaptı

Bugün yani 25 Aralık Çarşamba günü Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Kar tatili haberini valilik duyurdu. Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde 26 Aralık perşembe günü okulların açılması bekleniyor.