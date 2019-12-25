Kayseri'de okullar tatil mi valilik 25 Aralık tatil açıklaması yaptı
Kayseri hava durumu için meteorolojinin yaptığı uyarı tuttu ve yoğun kar yağışı Kayseri'yi esir aldı. kayseri Valiliği yaptığı açıklama ile bugün yani 25 Aralık çarşamba günü okulların Yahyalı ve Sarız ilçelerinde tatil olduğunu açıkladı.
Kayseri hava durumu için meteoroloji günler öncesinden yoğun kar yağışı uyarısı yapmıştı. Kayseri'de dün başlayan kar yağışı etkisini giderek arttırdı özellikle yüksek kesimlerde hayatı felç eden kar yağışı sonrasında Kayseri Valiliği'nden beklenen kar tatili açıklaması gedi.
Bugün yani 25 Aralık Çarşamba günü Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Kar tatili haberini valilik duyurdu. Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde 26 Aralık perşembe günü okulların açılması bekleniyor.
12 köy yolu kapandı: Kayseri'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Yüksek kesimlerde 2 gündür etkili olan kar yağışı Kayseri'de yarın da etkisini kaybederek devam etmesi bekleniyor. Hafta boyunca Kayseri'de sıcaklıklar özellikle gece saatlerinde düşecek. Yarın en yüksek sıcaklık 2 derece olacak.