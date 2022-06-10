Kayseri'de minik AFAD gönüllüleri iş başında! Böyle gönüllüler görmediniz!

Malazgirt İlkokulu'nda öğrencilerle buluşan AFAD ekipleri, burada hem öğrencilere hem de öğretmenlere eğitim verdi. AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, deprem anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı.