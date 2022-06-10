Kayseri'de minik AFAD gönüllüleri iş başında! Böyle gönüllüler görmediniz!
Kayse İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekifleri, ortaokul öğrencilerine afet eğitimi verdi. Eğitim anlarında çok renkli görüntüler ortaya çıktı. Bakın minikler AFAD ekiplerini nasıl karşıladılar...
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ilkokul öğrencilere afet eğitimi verdi. Eğitimler sırasında ortaya çıkan renkli görüntüler, objektiflere yansıdı. Minik gönüllülerin heyecanları gözlerinden okunuyordu.
Türkiye'de 2022 yılının afet tatbikat yılı ilan edilmesinin AFAD İl Müdürlüğü ekipleri eğitimlerini sürdürüyor. Kentte 7'den 70'e her kesime afet eğitimi veren ekipler, okullarda da eğitimlerini sürdürüyor.
Malazgirt İlkokulu'nda öğrencilerle buluşan AFAD ekipleri, burada hem öğrencilere hem de öğretmenlere eğitim verdi. AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, deprem anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı.
Ayrıca, minik öğrencilere ekiplerin afetlerde kullanılan ekipmanlar da anlatılırken, AFAD'ın arama kurtarma köpeği 'Leon'un gösterisi de öğrenciler tarafından yoğun alkış aldı.