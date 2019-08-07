Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı 18 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı 18 yaralı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı 18 yaralı - Sayfa 1

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

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Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı 18 yaralı - Sayfa 2

Soner Ö. idaresindeki 38 D 4984 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Yuları Mahallesi'nde Mehmet K. yönetimindeki 38 D 4566 plakalı kamyonetle çarpıştı.

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Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı 18 yaralı - Sayfa 3

Kazada, 18 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı 18 yaralı - Sayfa 4
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