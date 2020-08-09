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Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu

Anadolu Ajansı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu.

KAYSERİ'den gezmek için Sarıoğlan'a bağlı Ömerhacılı Mahallesi'ne giden İsmail Çoban (38), çocukları Eyüp (14) ve Azra (10) ile Kermelik mevkisinde Kızılırmak'a girdi.

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Akıntıya kapılan baba ve çocuklarını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Olay yerindekiler, kıyıya vuran Eyüp ve Azra'nın cansız bedenlerine ulaştı.

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Baba İsmail Çoban'ın cesedi ise Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sudan çıkarıldı.

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