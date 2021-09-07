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Kayseri'de kadınları falakaya yatıran kargo çalışanı Erkan T.'nin ifadesi ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de kadınları falakaya yatıran kargo çalışanı Erkan T.'nin ifadesi ortaya çıktı

KAYSERİ'de para ödediği kadınları falakaya yatıran kargo görevlisi Erkan T., serbest bırakıldı. Telefonuna el konulan şahsın ifadesi de ortaya çıktı. Bakın kadınlara bunu neden yapmış!

Kayseri'de kadınları falakaya yatıran kargo çalışanı Erkan T.'nin ifadesi ortaya çıktı

Olay, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalışan Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. 

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Kayseri'de kadınları falakaya yatıran kargo çalışanı Erkan T.'nin ifadesi ortaya çıktı

Güzel- çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı.

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Kayseri'de kadınları falakaya yatıran kargo çalışanı Erkan T.'nin ifadesi ortaya çıktı

Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.’nin aynı teklifi kendisine de götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

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Kayseri'de kadınları falakaya yatıran kargo çalışanı Erkan T.'nin ifadesi ortaya çıktı

Bunun üzerine Erkan T. hakkında ‘müstehcenlik’ ve ‘cinsel taciz’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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