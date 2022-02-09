Kayseri'de halasının kızının üzerine kuma getirdi! Eve baskın yaptı: Yatak odasına girince...
KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan Muhammed Ufuk Aktaş, eniştesinin şehre geldiğini duyunca olanlar oldu.
Kayseri'de bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Ufuk Aktaş, halasının kızıyla evli olan ve İngiltere'de yaşan Musa Aktaş'ın Pınarbaşı İlçesi'ne geldiğini öğrendi.
Musa Aktaş'ın İngiltere'de ikinci evliliğini yaptığını bahane eden Muhammed Ufuk Aktaş, Musa Aktaş'ın Pınarbaşı İlçesindeki Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi üzerinde buluna evine gitti.
Muhammed Ufuk Aktaş, arkadaşı Ahmet Özkan ile "Sen nasıl halamın kızının üstüne kuma getirsin" diyerek Musa Aktaş'a baskın yaptı.
Pınarbaşı İlçesine fabrika kurmak için geldiği öğrenilen Musa Aktaş'ı Ahmet Özkan kapıyı açmasıyla birlikte kolundan vurdu.