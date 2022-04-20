Kayseri'de feci kaza! Irmağa uçan araçtan karı kocanın cansız bedeni çıktı
KAYSERİ'de köprüden Kızılırmak nehrine düşen araçtaki karı koca hayatını kaybetti.
T.Y. (68) idaresindeki 38 UP 224 plakalı hafif ticari araç Kayseri-Ankara kara yolunda Kızılırmak köprüsünden nehre düştü.
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hbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri çağrıldı.
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Ekiplerin araçtan çıkardığı T.Y. ve eşi B.Y.'nin (67) hayatını kaybettiği belirlendi.
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Cenazeler hastane morguna kaldırıldı.
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