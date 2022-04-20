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Kayseri'de feci kaza! Irmağa uçan araçtan karı kocanın cansız bedeni çıktı

Anadolu Ajansı
Kayseri'de feci kaza! Irmağa uçan araçtan karı kocanın cansız bedeni çıktı

KAYSERİ'de köprüden Kızılırmak nehrine düşen araçtaki karı koca hayatını kaybetti.

Kayseri'de feci kaza! Irmağa uçan araçtan karı kocanın cansız bedeni çıktı

T.Y. (68) idaresindeki 38 UP 224 plakalı hafif ticari araç Kayseri-Ankara kara yolunda Kızılırmak köprüsünden nehre düştü.

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Kayseri'de feci kaza! Irmağa uçan araçtan karı kocanın cansız bedeni çıktı

hbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri çağrıldı.

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Kayseri'de feci kaza! Irmağa uçan araçtan karı kocanın cansız bedeni çıktı

Ekiplerin araçtan çıkardığı T.Y. ve eşi B.Y.'nin (67) hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kayseri'de feci kaza! Irmağa uçan araçtan karı kocanın cansız bedeni çıktı

Cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

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