Kayseri'de doktorun kendisine sorduğu en zor soru: Yoksa babam da...?
KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde Uzman Dr. Mehmet Seyhan Kalkan, koronavirüs hastalarının yanı sıra virüse yakalanan babası için de mücadele ediyor, gece yanında nöbet tutuyor. Babasına moral veren doktorun kendi içinde sorduğu soru duyanların yüreğini yakıyor.
Emekli öğretmen Süleyman Kalkan, 3 hafta önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle oğlu Genel Cerrahi Uzmanı ve pandemi yoğun bakım sorumlusu Uzman Dr. Mehmet Seyhan Kalkan’ın görev yaptığı Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Kalkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Tedaviye alınan Süleyman Kalkan, durumunun ağırlaşması üzerine, oğlunun görev yaptığı pandemi servisinde yoğun bakım ünitesine yatırıldı.
Doktoran çifte mücadele
Uzman Dr. Mehmet Seyhan Kalkan, aralarında babasının da bulunduğu koronavirüs hastalarını iyileştirmek için yoğun mücadele veriyor. Dr. Kalkan, koronavirüs hastalarının hem tedavisiyle ilgileniyor hem de babasının başında gece boyunca nöbet tutuyor.
Kalkan, "Biz evladız, sağlıkçıyız. Bu vazife bize düşüyor. Doktor olunca babamıza hizmet edeceğiz, bütün hastalara da hizmet edeceğiz. Bu bizim vazifemiz." dedi.