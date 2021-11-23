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Kayseri'de dehşet! Annesini öldürüp babasını bıçakladı

Anadolu Ajansı
Kayseri'de dehşet! Annesini öldürüp babasını bıçakladı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kişi, annesini tabancayla öldürüp, babasını bıçakla yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti.

Kayseri'de dehşet! Annesini öldürüp babasını bıçakladı

Kayseri'den gelen haber kan dondurdu. Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Aysel ve Duran D. çifti ile oğulları Kadir D. arasında tartışma çıktı.

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Kayseri'de dehşet! Annesini öldürüp babasını bıçakladı

Kavgaya dönüşen olayda Kadir D, annesini silahla vurarak öldürdükten sonra babasını da bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Kayseri'de dehşet! Annesini öldürüp babasını bıçakladı

Kadir D, daha sonra başına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Kayseri'de dehşet! Annesini öldürüp babasını bıçakladı

Ağır yaralanan Kadir D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Duran D. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Aysel D'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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