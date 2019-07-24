Kayseri'de damat düğünden 2 gün sonra intihar etti

Kayseri'de damat düğünden 2 gün sonra intihar etti

KAYSERİ'de, evlendikten 2 gün sonra, evde kendisini iple su borusuna asarak yaşamına son veren Aydın E. (25), toprağa verildi.

Kayseri'de damat düğünden 2 gün sonra intihar etti - Sayfa 1

Dekorasyon işi yapan Aydın E., dün akşam saatlerinde, merkez Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki evinde banyodaki su borusuna kendisini iple astı. 2 gün önce evlendiği eşi H.E., eve geldiğinde Aydın E.'yi asılı halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. 

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Kayseri'de damat düğünden 2 gün sonra intihar etti - Sayfa 2

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aydın E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın E.'nin cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kayseri'de damat düğünden 2 gün sonra intihar etti - Sayfa 3

Yapılan otopsinin ardından Aydın E.'nin cenazesi, bugün öğlen saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Tomarza ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydın E.'nin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Kayseri'de damat düğünden 2 gün sonra intihar etti - Sayfa 4

 Polis ekipleri evde inceleme yaparken, A.E.'nin acı haberini alan yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu.

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