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Kayseri'de bu kadın yılanları boynuna alarak geziyor

İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de bu kadın yılanları boynuna alarak geziyor

Kayseri’de 3 yıldır yılan bakıcılığı yapan kadın, herkesin korkarak baktığı yılanlara anne şefkati göstererek bakıyor. Yılanı boynuna alarak gezen kadın, “Sabah ilk geldiğimde ‘günaydın annem’ diyerek başlıyorum. Verdikleri tepkiler de çok hoş” dedi.

Kayseri'de bu kadın yılanları boynuna alarak geziyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesindeki sürüngen evinde çalışan 3 çocuk annesi Sevda Engür’ün mesleği diğer mesleklere göre farklı. 

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Kayseri'de bu kadın yılanları boynuna alarak geziyor

3 yıldır herkesin korkarak baktığı piton, anakonda ve boa yılanları arasında çalışan ve yılanlara adeta anne şefkati göstererek çalışan Engür, görenleri de şaşırtıyor.

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Kayseri'de bu kadın yılanları boynuna alarak geziyor

Bakıcı olarak 3 yıldır çalışıyorum: Yılanlarla arasında sevgi bağının oluştuğunu kaydeden Engür, “Buranın sorumlusu olduğum için temizliği, hayvanların bakımı ve sağlıkların gözlemlenmesi gibi sabahtan akşama kadar işim devam ediyor. Burada bakıcı olarak 3 yıldır çalışıyorum. 

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Kayseri'de bu kadın yılanları boynuna alarak geziyor

Öncesinde de hayvanat bahçesinde 6 yılda güvenlik görevlisi olarak görev yaptım. Bu işe ilk başladığımda özellikle çocuklarım sürüngenlerden korktular ve endişelendiler. Sonrasında da alışmamı ve sevgimi gördükten sonra onlar da alıştılar.

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