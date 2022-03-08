Kayseri'de bu kadın yılanları boynuna alarak geziyor

Bakıcı olarak 3 yıldır çalışıyorum: Yılanlarla arasında sevgi bağının oluştuğunu kaydeden Engür, “Buranın sorumlusu olduğum için temizliği, hayvanların bakımı ve sağlıkların gözlemlenmesi gibi sabahtan akşama kadar işim devam ediyor. Burada bakıcı olarak 3 yıldır çalışıyorum.