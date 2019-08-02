Kayseri'de bir şahıs kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı
KAYSERİ'de Ömer A. (40), işsiz olduğu ve iş bulamadığı gerekçesiyle şehir meydanındaki bir binanın 3. katına çıkıp, kucağındaki çocuğunu göstererek, "Valiyi çağırın yoksa atarım çocuğu" diye bağırdı.
KAYSERİ merkez Kocasinan ilçesinde Ömer A. (40), kucağına aldığı 1,5 yaşındaki kızıyla 5 katlı iş merkezinin 3'üncü katındaki penceresine çıkarak intihara kalkıştı. Korku dolu anlar yaşatan Ömer A., 20 dakika süren ikna çabaları sonrası indi.
Bunalıma giren Ömer A., eşi ve kızını yanına alarak iş merkezinin 3'üncü katında bulunan serbest muhasebe bürosuna girdi. Burada bir süre duran Ömer A., daha sonra çocuğunu kucağına alarak pencereye yöneldi ve intihar edeceğini söyledi.
Kucağındaki çocuğuyla penceredeki kişiyi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada gözyaşı döken kadın, eşinin kolundan tutarak intihardan vazgeçirmek istedi.
Eşinin isteğine olumsuz yanıt veren Ömer A., "Bana hemen valiyi çağırın, yoksa intihar edeceğim" diye bağırdı.