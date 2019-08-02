Kayseri'de bir şahıs kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de bir şahıs kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı

KAYSERİ'de Ömer A. (40), işsiz olduğu ve iş bulamadığı gerekçesiyle şehir meydanındaki bir binanın 3. katına çıkıp, kucağındaki çocuğunu göstererek, "Valiyi çağırın yoksa atarım çocuğu" diye bağırdı.

Kayseri'de bir şahıs kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı - Sayfa 1

KAYSERİ merkez Kocasinan ilçesinde Ömer A. (40), kucağına aldığı 1,5 yaşındaki kızıyla 5 katlı iş merkezinin 3'üncü katındaki penceresine çıkarak intihara kalkıştı. Korku dolu anlar yaşatan Ömer A., 20 dakika süren ikna çabaları sonrası indi.

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Kayseri'de bir şahıs kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı - Sayfa 2

Bunalıma giren Ömer A., eşi ve kızını yanına alarak iş merkezinin 3'üncü katında bulunan serbest muhasebe bürosuna girdi. Burada bir süre duran Ömer A., daha sonra çocuğunu kucağına alarak pencereye yöneldi ve intihar edeceğini söyledi.

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Kayseri'de bir şahıs kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı - Sayfa 3

Kucağındaki çocuğuyla penceredeki kişiyi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada gözyaşı döken kadın, eşinin kolundan tutarak intihardan vazgeçirmek istedi.

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Kayseri'de bir şahıs kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı - Sayfa 4

Eşinin isteğine olumsuz yanıt veren Ömer A., "Bana hemen valiyi çağırın, yoksa intihar edeceğim" diye bağırdı.

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