Kayseri'de belediye binasına silahlı saldırı

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde meydana gelen olayda; daha önce Belediye Başkanı Baki Bayrak'tan iş talebinde bulunduğu öğrenilen Servet K., iddiaya göre, dış cephe kaplama çalışması yapılan 2 katlı belediye binasına pompalı tüfekle defalarca ateş etti.