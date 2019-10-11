Kayseri'de belediye binasına silahlı saldırı
KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde Belediye Başkanı Baki Bayrak'tan iş talebinde bulunan Servet K., belediye binasına pompalı tüfekle 15 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ölen ve yaralananın olmadığı saldırıda, Başkan Bayrak'ın makam odasının camları kırıldı.
KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde meydana gelen olayda; daha önce Belediye Başkanı Baki Bayrak'tan iş talebinde bulunduğu öğrenilen Servet K., iddiaya göre, dış cephe kaplama çalışması yapılan 2 katlı belediye binasına pompalı tüfekle defalarca ateş etti.
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Başkan Bayrak ve binada çalışanlar, saldırı sırasında büyük panik yaşadı.
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Çalışanlardan bazıları binada kendilerini yere attı.
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Saldırı sırasında binanın çevresinde de panik yaşandı.
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