Kayseri'de aşırı sıcak bunalttı! Termometreler 44 dereceyi gördü

Kent sakinlerinden Beyazıt Dağlar, aşırı sıcaktan korunmak için ağaç altlarından çıkmadıklarını belirterek, "Yanımızdan suyumuzu ayırmıyoruz. Güneşin çok daha yakıcı olduğu saatte mümkünse dışarı çıkmıyoruz" dedi.