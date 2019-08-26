Kayseri'de annesinin kabul etmediği aslan yavrusu pusat bakıcısının kucağında uyuyor

Pusat'a karşı özel bir ilgim var

Adem Delioğlan ise aslanların bakıcılığını yaptığını, bu durumun kendisini mutlu ettiğini belirtti.Pusat'ın annesi tarafından terk edildiğini söyleyen Delioğlan, bu durumun kendisini etkilediğini ve aslan yavrusunu hayatta tutmak için ekip arkadaşlarıyla gayret sarf ettiklerini söyledi. Delioğlan, Pusat'ın bakımı için sabah erken saatlerde işe koyulduğunu anlatarak, şöyle konuştu: